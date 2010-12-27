Русские высмеяли Netflix за ляп про Красную Площадь

Русскоязычные пользователи Интернета высмеяли киноляп американской компании Netflix, который сервис допустил в сериале "Последний цари".
Сюжет проекта рассказывает о жизни и трагической кончине семьи российского императора Николая II. В одном из кадров создатели сопроводили виды красной площади в Москве подписью "4 февраля 1905 года". Поводом для критики стало Здание Мавзолея на заднем плане, построенное в 1930 году.
"Netflix, могете",
- саркастически заметили пользователи в социальных сетях.
Фото: Netflix
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