Русские высмеяли Netflix за ляп про Красную Площадь

Премьера сериала состоялась 3 июля.

Русскоязычные пользователи Интернета высмеяли киноляп американской компании Netflix, который сервис допустил в сериале "Последний цари".

Сюжет проекта рассказывает о жизни и трагической кончине семьи российского императора Николая II. В одном из кадров создатели сопроводили виды красной площади в Москве подписью "4 февраля 1905 года". Поводом для критики стало Здание Мавзолея на заднем плане, построенное в 1930 году.

"Netflix, могете",

- саркастически заметили пользователи в социальных сетях.

Фото: Netflix