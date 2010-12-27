Netflix решил показать американцам русскую душу

Компания выкупила права на российский сериал "Хождение по мукам"

Стиминговый сервис Netflix купил права на показ сериала из России. Об этом сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Сериал называется "Хождение по мукам". Он рассказывает о судьбах русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. Отметим, что съёмки проекта проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Пятигорске и Риге.

Известно, что Netflix потратил на этот сериал 500 тыс. долларов. Американцы уже могут посмотреть "Хождение по мукам" на сервисе.

Напомним, что премьера сериала 27 ноября в прошлом году. В проекте снялись такие известные актеры, как Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин.

Фото: кинопоиск