Netflix представил трейлер боевика "Мосул" от создателей "Мстителей"

Режиссером выступил Мэттью Майкл Карнахан.

Во вторник, 10 ноября, в сети появился трейлер боевика "Мосул" от создателей "Мстителей". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Соответствующий фильм спродюсировали братья Джо и Энтони Руссо, а режиссером выступил Мэттью Майкл Карнахан. Известно, что кинолента основана на реальных событиях, произошедший в 2016–2017 годах в Ираке.

Премьера фильма анонсирована на 26 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру полнометражного фильм "Мажор" перенесли из-за коронавируса.

Видео:Netflix/YT