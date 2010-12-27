Netflix опубликовал кадры новой "Сабрины - маленькой ведьмы"

Снимки опубликовали 13 августа на портале "Collider".

Netflix показала зрителям первые кадры сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Об этом сообщает "REGNUM".

Снимки опубликовали 13 августа на портале "Collider". Первый эпизод новой серии "Сабрины" зрители увидят уже 26 октября этого года. Главную роль в сериале играет Кирнан Шипка, известная по сериалу "Безумцы".

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" стал новым воплощением шоу "Сабрина - маленькая ведьма". Напомним, проект выходил в эфир с сентября 1996 года по апрель 2003.

Фото: tcaofsabrina / Instagram.