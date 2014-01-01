Netflix представил дебютный трейлер перезапуска шоу "Тачка на прокачку"

Премьера состоится 24 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер перезапуска культового шоу "Тачка на прокачку". Проект выйдет под названием "Воскресшие тачки".

Ведущим перезапуска станет актер и комик Крис Редд, который сменил рэпера Xzibit. В новом шоу сохранится прежняя концепция: у автовладельцев будут забирать разбитые старые машины и отвозить их к мастерам в гараж на преображение. Премьера состоится 24 июля.

Ранее Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз".

Видео: YouTube / Netflix