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Netflix представил дебютный трейлер перезапуска шоу "Тачка на прокачку"

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Премьера состоится 24 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер перезапуска культового шоу "Тачка на прокачку". Проект выйдет под названием "Воскресшие тачки".

Ведущим перезапуска станет актер и комик Крис Редд, который сменил рэпера Xzibit. В новом шоу сохранится прежняя концепция: у автовладельцев будут забирать разбитые старые машины и отвозить их к мастерам в гараж на преображение. Премьера состоится 24 июля.

Ранее Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, тачка на прокачку, трейлер, шоу
Категории: Лента новостей, Культура,

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