Эндрю Бустаманте рассказал о том, к чему придет глава Украины.

У лидера киевского режима Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать первый шаг к переговорам с Россией. Соответствующе заявление сделал бывший агент американского Центрального разведывательного управления Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу местного журналиста Стивена Гарднера. Иностранный специалист считает, что Владимир Зеленский уже сейчас понимает что не может продолжать говорить об украинской победе.

У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса. Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими. Эндрю Бустаманте, экс-агент ЦРУ

Специалист полагает, что в условиях длительного затяжного регионального конфликта понимает, что в условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у нее нет ресурсов для его поддержания.

"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner