Несколько пожарных расчетов тушат бытовку в Купчино

В понедельник, 28 января, около 17 часов в Купчино произошел пожар. На пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича на закрытой территории загорелась бытовка. В сети появилось видео с места происшествия.
В ликвидации огня задействовали несколько пожарных расчетов. Специалисты срезали кусок синего забора и прошли на закрытую территорию. На записи можно увидеть, что из здания валит густой дым.
Информации о пострадавших нет. Горожане предполагают, что пожар мог начаться по вине рабочих, которые пытались согреться с помощью открытого огня.
Ранее мы писали, что на Европейском проспекте в квартире произошел пожар.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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