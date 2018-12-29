Несколько пожарных расчетов тушат бытовку в Купчино

По предварительной версии пожар мог начаться по вине рабочих, пытающихся согреться с помощью огня.

В понедельник, 28 января, около 17 часов в Купчино произошел пожар. На пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича на закрытой территории загорелась бытовка. В сети появилось видео с места происшествия.

В ликвидации огня задействовали несколько пожарных расчетов. Специалисты срезали кусок синего забора и прошли на закрытую территорию. На записи можно увидеть, что из здания валит густой дым.

Информации о пострадавших нет. Горожане предполагают, что пожар мог начаться по вине рабочих, которые пытались согреться с помощью открытого огня.

Ранее мы писали, что на Европейском проспекте в квартире произошел пожар.

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