Нерпенок провел всю зиму под петербургским мостом 

По словам экспертов, они следили за ситуацией, но не разглашали данные о местонахождении малыша.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что в Петербурге под одним из мостов провел всю зиму нерпенок. Об этом сообщают специалисты Центра помощи морским млекопитающим.

По словам экспертов, они следили за ситуацией, но не разглашали данные о местонахождении малыша. О его зимовании под мостом знали лишь несколько человек.

Благодарим всех, кто знал о местонахождении маленького зимовщика и не выложил эту информацию в открытый доступ. Для нерпенка это была самая лучшая помощь! сказано в сообщении

Стоит отметить, что петербуржцы сообщали о том, что видели нерпу под Обуховским мостом. Является ли этот малыш той самой нерпой из-под поста неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, Что произошло в Санкт - Петербурге 18 марта?

Фото: Спасение тюленей/вк