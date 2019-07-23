Немецкий телеканал RTL опубликовал новые кадры повреждений "Северных потоков"

Западные журналисты оценили повреждения газопроводов в Балтийском море.

Немецкий телеканала RTL опубликовал днем 21 июня новые кадры повреждений на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Видеоролики сделаны при помощи подводного беспилотника после совершения на этих объектах диверсии. Известно, что дрон оказался запущен операторами в воду на глубину 72 метра. В съемках поврежденных конструкций принимали участие журналисты RTL, TV2 и Ekstra Bladet из Дании, а также Libération из Франции. Корреспонденты объяснили зрителям, что вторая ветка газопровода была подорвана небольшим взрывным устройством, так как "Севыерный поток-2" пострадал от взрыва гораздо меньше. В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не зафиксировано следов массивных разрушений. Специалисты считают, что труба относительно аккуратно переломана в одном конкретном месте. В первом же "потоке" сформировалась брешь с длиной в 250 метров. При этом обломки трубопровода разбросаны по дну моря на большом расстоянии друг от друга.

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Фото и видео: RTL