Медведев: РФ продолжит делать все для наказания виновных за подрыв "Северных потоков"

Зампред СБ напомнил о саботаже в Балтийском море.

Россия продолжит использовать все доступные для себя правовые инструменты для привлечения к ответственности виновных за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря, однако шансы сделать это на площадках международных судебных органов сейчас ничтожны. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя Совета по безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эксперт добавил, что коллективный Запад пытается обвинить в ситуации Россию, хотя права именно РФ были нарушены. По мнению Медведева, факты говорят о причастности к диверсии на газопроводах радикальных группировок, но Запад отказывается выполнять свои обязательства по Конвенции ООН о морском праве и Конвенции против бомбового терроризма.

Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев предупредил, что когда не работает международное право, "работает артиллерия".

Фото и видео: ПМЮФ