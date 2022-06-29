Немецкий суд приговорил 101-летнего экс-охранника Заксенхаузена к пяти годам колонии

Земельный суд в городе Нойруппин приговорил бывшего охранника концлагеря Заксенхаузена Йозефа З. к пяти годам колонии. Об этом сообщает Bild.
101-летнего немца признали виновным в причастности к гибели более 3,5 тысяч узников концлагеря. Подсудимый отрицал факт службы в охране, однако прокуратура предоставила соответствующие документы из архива Заксенхаузена.
Адвокаты бывших заключенных концлагеря требовали более длительного заключения экс-охранника.
Ранее мы сообщали, что экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки.
Видео: YouTube / euronews (deutsch)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все