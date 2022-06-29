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Немецкий суд приговорил 101-летнего экс-охранника Заксенхаузена к пяти годам колонии

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Его признали виновным в причастности к гибели более 3,5 тысяч узников концлагеря.

Земельный суд в городе Нойруппин приговорил бывшего охранника концлагеря Заксенхаузена Йозефа З. к пяти годам колонии. Об этом сообщает Bild.

101-летнего немца признали виновным в причастности к гибели более 3,5 тысяч узников концлагеря. Подсудимый отрицал факт службы в охране, однако прокуратура предоставила соответствующие документы из архива Заксенхаузена.

Адвокаты бывших заключенных концлагеря требовали более длительного заключения экс-охранника.

Ранее мы сообщали, что экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки.

Видео: YouTube / euronews (deutsch)

 

Теги: германия, заксенхаузен, концлагерь, приговор, суд
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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