Немецкий суд приговорил 101-летнего экс-охранника Заксенхаузена к пяти годам колонии

Его признали виновным в причастности к гибели более 3,5 тысяч узников концлагеря.

Земельный суд в городе Нойруппин приговорил бывшего охранника концлагеря Заксенхаузена Йозефа З. к пяти годам колонии. Об этом сообщает Bild.

101-летнего немца признали виновным в причастности к гибели более 3,5 тысяч узников концлагеря. Подсудимый отрицал факт службы в охране, однако прокуратура предоставила соответствующие документы из архива Заксенхаузена.

Адвокаты бывших заключенных концлагеря требовали более длительного заключения экс-охранника.

Ранее мы сообщали, что экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки.

Видео: YouTube / euronews (deutsch)