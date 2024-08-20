Эрих Вад казал на проблемы ВСУ нв поле боя.

Атака армии киевского режима на Курскую область бессмысленна сама по себе, а ее целью была попытка украинских властей отвлечь своих граждан от поражения на Донбассе. Соответствующее мнение высказал бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад в эфире немецкого телеканала Westend Verlag.

Эта операция, конечно, имеет и политическое значение, и значение для СМИ, так как сейчас все говорят об этой операции украинцев в Курской области, а не о отчаянном положении на фронте в Донбассе, где также наступают русские. Эрих Вад, генерал ФРГ

Иностранный специалист указал СМИ на то, что успехи Вооруженных сил Украины в российском приграничном регионе преувеличены, так как "наступление" в прошлом году также подавалось как позитивная история, хотя на самом деле украинские победы оказались лишь точечными и незначительными.

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек.

Фото и видео: YouTube / Westend Verlag