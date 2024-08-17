Кристиан Фройдинг сообщил о ситуации на фронте для ВСУ.

Российская армия в ежедневном режиме продвигается вперед по территории Донбасса. Соответствующей информацией с общественностью поделился возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, местный генерал Кристиан Фройдинг в интервью. Ролик размещен на официальном YouTube-канале Вооруженных сил ФРГ. Иностранный специалист заметил, что для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация на этом участке линии фронта. По оценке аналитика, взятие Москвой под контроль населенного пункта Часов Яр даст ее военнослужащим существенные преимущества в сражении.

Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно. Кристиан Фройдинг, немецкий эксперт

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Фото и видео: YouTube / Bundeswehr

