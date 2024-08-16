Август Ханнинг оценил участие лидеров Украины и Польши в теракте на Балтике.

Варшава оказывала Киеву логистическую поддержку в украинской операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Соответствующей информацией с местными журналистами из немецкого телеканала WELT поделился бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг. Иностранец уверен, что такая договоренность достигалась между политиками Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Спикер шоу уверен в том, что польские спецслужбы принимали участие в процессе, а возможно, не только они, но и другие высшие чины Украины и Польши.

Украинская спецслужба провела атаку и это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши. <...> Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что здесь была договоренность между <...> Зеленским и президентом Дудой. Август Ханнинг, эксперт

В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / WELT