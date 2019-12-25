До 1 сентября все программы по Турции сняты. Германия берет ориентир на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии.

Немецкие туристы не поедут в Турцию до конца лета. С подобными предписаниями выступили власти ФРГ. Об этом сообщает АТОР.

Правительство рекомендовало немцам отказаться от поездок в Турцию до 31 августа. Такую же позицию высказали в Нидерландах и Швейцарии. Россия тоже пока не готова возобновлять авиасообщение с Турцией и открывать границы. А вот Великобритания наоборот поддержала поездки страну. Гражданам не придется соблюдать 14-недельный карантин после возвращения из Турции.

Эксперты считают, что отсутствие немецких туристов на курортах в этом сезоне пойдет на пользу российскому рынку. Речь идет о доступности номеров в популярных отелях. Кроме того, владельцы захотят предложить русским выгодные спецпредложения, чтобы восполнить убытки, которые понесли отельеры в связи с коронавирусом.

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