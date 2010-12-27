В Янино закрыли нелегальный полигон

В ходе инспекции было установлено, что прием и размещение отходов производился в 500 метрах от жилых домов деревни Янино.

Во Всеволожском районе пресечена работа незаконного полигона, принимавшего строительные и твердые коммунальные отходы.

Инспекторы Госэконадзора совместно с правоохранительными органами выявили нелегальный мусорный полигон в окрестностях деревень Янино и Суоранда. Поводом для рейдовой проверки послужило обращение местных жителей, пожаловавшихся на устойчивый неприятный запах и регулярный проезд мусоровозов по территории ближайших населенных пунктов.

В ходе инспекции было установлено, что прием и размещение отходов производился в 500 метрах от жилых домов деревни Янино. По предварительным оценкам, общий объем мусора, образовавшийся на нелегальной свалке, составляет порядка 1500 кубических метров.

Лица, осуществлявшие транспортировку и размещение отходов, привлечены к административной ответственности, четыре мусоровоза изъяты и отправлены на спецстоянку. Госэконадзором устанавливается собственник земельного участка, которого обязуют ликвидировать свалку и привести территорию к в надлежащее состояние.

Источник: пресс-служба ЛО