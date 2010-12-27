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Неизвестный в медицинской маске ограбил банк в Колпино на 8 млн рублей
Сегодня, 10:42
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IRINA_CHALKINA

Неизвестный в медицинской маске ограбил банк в Колпино на 8 млн рублей

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Полиция разыскивает грабителя.

В минувший вторник, 17 сентября, в Колпино неизвестный, угрожая пистолетом кассиру, вынес из банка более 8 млн рублей. Об этом сообщают СМИ. 

Инцидент произошел на улице Ижорского Батальона, 4/35. По информации СМИ, около 19:15 в здание ворвался человек в медицинской маске, достал пистолет и потребовал от 57-летнего кассира денег. Налетчик унес два пакета, которые предназначались инкассации. Преступник незамедлительно скрылся с 8,21 млн рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В данный момент полицейские ищут грабителя.

Ранее мы сообщали о том, что парень из Бурятии забросал гранатами полицейского в Москве.

Фото:pixabay

 

Теги: колпино, новости спб, общество, ограбление банка колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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