Неизвестный спилил замки в Пушкинском сквере

Около восьми вечера в понедельник, 15 июня, петербуржцы, по всей видимости, окончательно устали от ограничений. Неизвестный горожанин в тельняшке спил болгаркой все замки в Пушкинском сквере.
Видеозаписью инцидента поделился мобильный корреспондент Piter.TV. Сообщается, что все свободные лавочки скоро были заняты. Кто-то даже решил прилечь. Всего было спилено 4 замка на 4 воротах. Неизвестно, появятся ли замки снова.
Ранее мы писали, что парки в Петербурге пока не планируют открывать.
Видео: Piter.TV
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