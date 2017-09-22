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Неизвестный спилил замки в Пушкинском сквере

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Недолго думая петербуржцы заняли все свободные лавочки.

Около восьми вечера в понедельник, 15 июня, петербуржцы, по всей видимости, окончательно устали от ограничений. Неизвестный горожанин в тельняшке спил болгаркой все замки в Пушкинском сквере. 

Видеозаписью инцидента поделился мобильный корреспондент Piter.TV. Сообщается, что все свободные лавочки скоро были заняты. Кто-то даже решил прилечь. Всего было спилено 4 замка на 4 воротах. Неизвестно, появятся ли замки снова. 

Ранее мы писали, что парки в Петербурге пока не планируют открывать.

Видео: Piter.TV

Теги: спилил замки в сквере, спилили болгаркой
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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