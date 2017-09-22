Неизвестный спилил замки в Пушкинском сквере

Недолго думая петербуржцы заняли все свободные лавочки.

Около восьми вечера в понедельник, 15 июня, петербуржцы, по всей видимости, окончательно устали от ограничений. Неизвестный горожанин в тельняшке спил болгаркой все замки в Пушкинском сквере.

Видеозаписью инцидента поделился мобильный корреспондент Piter.TV. Сообщается, что все свободные лавочки скоро были заняты. Кто-то даже решил прилечь. Всего было спилено 4 замка на 4 воротах. Неизвестно, появятся ли замки снова.

Ранее мы писали, что парки в Петербурге пока не планируют открывать.

Видео: Piter.TV