Немецкий автомат с памятника Калашникову срезали болгаркой

В интернете появилось видео демонтажа схемы немецкого автомата с памятника прославленному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

Сегодня вечером, 22 сентября, в Москве с памятника Калашникова демонтировали скандальный фрагмент немецкого автомата.

Памятник прославленному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову был торжественно открыт 19 сентября 2017 года в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.

Спустя всего несколько дней прогремел скандал - на пъедестале изображен не АК-47, а немецкий автомат StG 44. Сегодня, 22 сентября, специалисты мастекрской автора памятника Салавата Щербакова срезали болгаркой злосчастный фрагмент. По словам Щербакова, к 25 сентября все ошибки будут устранены.

Видео: YouTube/VICTORIA COMPANY