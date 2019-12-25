Неизвестный обстрелял троллейбус на Ленинском проспекте

Хулиган был вооружен пневматическим пистолетом.

Вечером 27 сентября на Ленинском проспекте в Петербурге произошло ЧП. Неизвестный, вооружившись пневматическим пистолетом, решил пострелять по троллейбусу. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стрелок повредил стекло транспортного средства. После содеянного он скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: pixabay.com