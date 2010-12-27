Пока в парке еще не подсчитали ущерб, но по самым скромным подсчетам, из долины пропало несколько сотен кустов роз.

Неизвестные вандалы воруют розы в Монрепо. При этом делают это очень умело и именно в той части парка, которая пока закрыта для посещений - в долине Розенталь.

Пока в парке еще не подсчитали ущерб, но по самым скромным подсчетам, из долины пропало несколько сотен кустов роз. При этом больше всего похитителей привлекают розовые и бордовые цветы.

"Особенно обидно, что розы в парке росли всегда. И сейчас, когда мы воссоздаем облик парка времен Николая, кто-то продолжает портить все начинания. Как вспоминала Анна Керн, побывавшая в Выборге в 1829 году: "Одно осталось у меня в памяти: это грот, или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней, растут пышные розы", - рассказали Piter.tv в пресс-службе парка.

В парке также отметили, что в прошлом году недобросовестные посетители выкопали 500 кустов роз.