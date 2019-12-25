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Неизвестные сломали крест на месте бывшей церкви в Матвеевском саду
Сегодня, 16:33
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Неизвестные сломали крест на месте бывшей церкви в Матвеевском саду

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По факту инцидента проводится проверка.

Утром в субботу, 7 марта, в полицию Петербурга обратилась жительница Петроградской стороны. Женщина обратила внимание на то, что в Матвеевском (Калининском) саду сломан памятный деревянный крест. Знак находится на месте бывшей церкви Святого апостола Матфея, находившейся на этом месте.

По факту инцидента полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Peterburg23 / Wikipedia

Теги: вандализм, матвеевский сад
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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