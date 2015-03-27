Неизвестные раскидали по Петербургу маски губернатора в образе Гринча

Их можно найти в метро, торговых центрах, на елках, в магазинах.

Неизвестные раскидали по Петербургу маски губернатора Александра Беглова в образе Гринча – похитителя Рождества. Их можно найти в метро, торговых центрах, на елках, в магазинах. Акцию на своей странице ВКонтакте прокомментировали авторы образа, активисты "Молодого Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Молодой Петербург

Что может лучше проиллюстрировать вопиющую халатность, проявленную градоначальником в управлении города, и его способность разрушать всё, к чему бы он не прикоснулся? активисты "Молодого Петербурга"

Петербуржцы же начали делиться находками в социальных сетях.

Композиторов 12, кто-то повесил на елку максимально кринжовых Бегловых. Ночью можно словить инфаркт.

Фото: ВКонтакте / Выборгский район #Бакан

Кушелевская дорога 1к1, Магнит. Сотрудники угарают, пока никто не видит.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург

В ноябре двух активистов оштрафовали за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова. Мужчины фотографировались с реквизитом в виде ручной пилы, билетов Банка приколов. Тем самым они хотели привлечь внимание к проблеме распределение бюджетных средств.

Главное фото: ВКонтакте / Молодой Петербург