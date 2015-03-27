Неизвестные раскидали по Петербургу маски губернатора в образе Гринча

Неизвестные раскидали по Петербургу маски губернатора Александра Беглова в образе Гринча – похитителя Рождества. Их можно найти в метро, торговых центрах, на елках, в магазинах. Акцию на своей странице ВКонтакте прокомментировали авторы образа, активисты "Молодого Петербурга".
Фото: ВКонтакте / Молодой Петербург
Что может лучше проиллюстрировать вопиющую халатность, проявленную градоначальником в управлении города, и его способность разрушать всё, к чему бы он не прикоснулся?
активисты "Молодого Петербурга"
Петербуржцы же начали делиться находками в социальных сетях.
Композиторов 12, кто-то повесил на елку максимально кринжовых Бегловых. Ночью можно словить инфаркт.
Фото: ВКонтакте / Выборгский район #Бакан
Кушелевская дорога 1к1, Магнит. Сотрудники угарают, пока никто не видит.
Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург
В ноябре двух активистов оштрафовали за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова. Мужчины фотографировались с реквизитом в виде ручной пилы, билетов Банка приколов. Тем самым они хотели привлечь внимание к проблеме распределение бюджетных средств.
Главное фото: ВКонтакте / Молодой Петербург
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