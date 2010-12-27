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Петербуржцы спасли ребенка, которого хотели утопить неизвестные
Сегодня, 13:32
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Shdaria
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Петербуржцы спасли ребенка, которого хотели утопить неизвестные

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В Петербурге неизвестные чуть не погубили десятилетнего парня. Злоумышленники столкнули его в воду, на помощь пришли две женщины.

Петербуржцы спасли тонущего ребенка из Дудергофского канала. На помощь ему пришли женщины, а после спасения десятилетний парень рассказал, что его специально скинули в воду. Инцидент произошел вечером 5 февраля. Подробнее о случившемся Piter.tv писал в этом материале

В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему. Известно, что женщины попросили доставить школьника в детскую больницу №1 случайного автомобилиста. В медучреждении отметили, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, сильно переохлажден. 
 
В настоящее время в полиции Красносельского района проводят проверку по факту случившегося. Разыскиваются люди, которые могли столкнуть ребенка в воду.
 
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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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