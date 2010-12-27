В американском журнале опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Произведение называется A Room on the Garden Side "Комната на стороне сада".

В американском журнале Strand Magazine опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side "Комната на стороне сада". Об этом говорится на сайте издания.

Strand Magazine кратко рассказал о сюжете рассказа. Повествование в нем ведется от первого лица. Главный герой мужчина по имени Роберт, его иногда называют "папа". Действие происходит в годы Второй мировой войны, в парижском отеле Ritz.

Эрнест Хемингуэй — американский писатель, живший в XX веке. Большую популярность писателю принесли такие произведения, как "Старик и море", "По ком звонит колокол", "Прощай, оружие!". Романы Хемингуэя признаны шедеврами мировой литературы и переведены на множество языков мира.

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