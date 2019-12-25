Нефтяники направят экспортную нефть на внутренний рынок: бензин может подешеветь

В Минэнерго подвели итоги совещания по топливному вопросу.

Этим летом в России будет существенно расти объем нефти на рынке и уровень переработки нефтепродуктов. В частности, российские нефтяники перенаправят топливо, которое планировали экспортировать, обратно на отечественный рынок. Это связано с переизбытком нефти на мировых торговых площадках, а также резкое падение спроса на "черное золото". Как результат, план производства бензина в РФ составит 3.1 млн тонн уже в июне, что значительно превышает первоначальный план. К такому выводу пришли эксперты Минэнерго по итогам специализированного совещания.

Нефтяным компаниям было рекомендовано продолжать вектор по работе с отечественными закупщиками нефти. Несмотря на то, что в РФ спрос на бензин также падает (примерно 10% по сравнению с 2019 годом), это все равно выгоднее, чем работать на экспорт. Аналитики не исключают, что рост производства бензинов в стране при этом приведет к незначительному удешевлению топлива.

"Минэнерго России разработаны рекомендованные балансы автомобильного бензина на июнь 2020 года, предусматривающие суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года (более 3,1 млн тонн в месяц), увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления", - говорится в сообщении МинЭнерго.

Все нефтяные компании, участвовавшие в совещании, подтвердили готовность работать по озвученному плану.