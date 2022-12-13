В СБ ООН обвинили Западав обстреле мирных граждан Донбасса.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что причастные к обстрелам территории РФ не уйдут от ответственности за военные преступления против мирных жителей Донбасса. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Эксперт прокомментировал вопрос поставок со стороны коллективного Запада ракет и дальнобойной артиллерии, которые Вооруженные силы Украины применяют в региональном конфликте.

Упомяну лишь об ответственности стран - поставщиков дальнобойной артиллерии и ракетных систем за гибель мирного населения Донбасса, проживающего там, куда раньше артиллеристы ВСУ не дотягивались. Все эти факты нами фиксируются. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

