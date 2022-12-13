Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что причастные к обстрелам территории РФ не уйдут от ответственности за военные преступления против мирных жителей Донбасса. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Эксперт прокомментировал вопрос поставок со стороны коллективного Запада ракет и дальнобойной артиллерии, которые Вооруженные силы Украины применяют в региональном конфликте.
Упомяну лишь об ответственности стран - поставщиков дальнобойной артиллерии и ракетных систем за гибель мирного населения Донбасса, проживающего там, куда раньше артиллеристы ВСУ не дотягивались. Все эти факты нами фиксируются.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение России.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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