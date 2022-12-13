Постпред РФ оценил поддержку Западом киевского режима с 2014 года.

Российский постоянный представитель Василий Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение России. Об этом дипломат уведомил коллег во время выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации Эксперт пояснил, что киевский режим не сможет самостоятельно бороться против Москвы, что является очевидным для стран коллективного Запада.

Дело даже <...> не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россиянин назвал действующие украинские власти текущим проектом Запада, который они реализуют как минимум с 2014 года ради собственных национальных геополитических задач. Речь идет о подрыве России и ослабления Кремля. Василий Небензя добавил, что намерен оставить за скобками моральную сторону этой истории, так как он уверен в том, что ни морали, ни совести у стран коллективного Запада "давно уже не осталось".

Небензя: Запад наверняка проигнорирует применение Украиной химического оружия.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций