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Небензя заявил, что Россия готова к возможной встрече Лаврова и Блинкена в ООН

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Постпред РФ в ООН рассказал о готовности Москвы к контактам с Госдепом.

Российский постоянный представитель Василий Небензя заявил, что Москва готова к возможной встрече министра по иностранных дел Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Энтони Блинкена в ООН в том случае, если Госдеп изъявит МИДу РФ соответствующее желание. Он напомнил, что глава МИД РФ посетит с рабочим визитом штаб-квартиру ООН в период с 24 по 25 апреля. В России добавили, что для организации подобного мероприятия между сторонами требуется желание и готовность другой стороны. Небензя подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от контактов с США.

Это зависит от двух факторов. Во-первых, будет ли госсекретарь в это время в ООН. Во-вторых, это зависит от готовности американской стороны встретиться. Я полагаю, что, если такая встреча будет запрошена, министр Лавров будет готов встретиться с госсекретарем.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, госдеп, сб оон, сергей лавров, энтони блигкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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