Постпред РФ в ООН напомнил о прошлом ЦСКА.

Официальные заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году поражают Москву. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на пресс-конференции в Нью-Йорке сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил СМИ о том, что речь идет о том, что не допускается никаких командных соревнований для РФ и Белоруссии, а также в турнирах не смогут принять участие атлеты, которые открыто поддерживают специальную военную операцию.

Вы спросили про лицемерие. В этом мире много лицемерия и двойных стандартов. Я был поражен словами председателя МОК Томаса Баха об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Как они будут определять, кто поддерживает, а кто не поддерживает? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В качестве примера Василий Небензя привел столичный футбольный клуб ЦСКА, который в советское время действительно являлся командой армии. Однако он был создан очень давно. На сегодняшний день речь идет об обычной коммерческой организации, которая носит то же имя.

Небензя заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций