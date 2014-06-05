Небензя заявил, что Киев теряет поддержку Запада

Постпред РФ в ООН обвинил ВСу в нарушении международного гуманитарного права.

Киевский режим терпит поражение на поле боя и стремительно теряет поддержку даже среди стран коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат заметил, что для Москвы более удачным поводом для созыва очередного мероприятия в СБ стал бы вопрос обсуждения размещения украинскими властями систем противовоздушной обороны в жилых кварталах, происходящее в нарушение международного гуманитарного права. При этом экстренный созыв Украиной заседания в Совбезе не стал неожиданностью для российских специалистов.

Многие эксперты предсказывали, что терпящая поражение на фронте, стремительно теряющая поддержку даже на Западе киевская клика будет использовать любой повод для того, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: у Киева нет ресурсов для сохранения ситуации на поле боя.

Фото и видео: Организация Объединенных наций