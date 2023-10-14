Небензя: украинское контраступление можно считать законченным

Постпред РФ в ООН рассказал о ходе СВО.

Российские Вооруженные силы перешли к активным боевым действиям по всему фронту в зоне проведения специальной военной операции и украинское контрнаступление можно считать завершенным. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления постоянный представитель России Василий Небензя в ходе созванного по предложению Москвы заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие посвящено западным поставкам оружия и техники для армии киевского режима.

Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат из Москвы заметил, что киевский режим кроме десятков тысяч погибших мобилизованных им новобранцев, а также сотнями единиц уничтоженной западной техники "ничем похвастаться не может". При этом натовские страны не хотят положить конец бойне в регионе, а только подбрасывают ВСУ оружие. Эту ситуацию постпред сравнил с тем, как наркоману подбрасывают запрещенные вещества для использования, продлевая этим действием агонию больного человека.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций