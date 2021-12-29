Небензя: ситуация на Украине будет оставаться острой без диалога Киева с Донбассом

Дипломат рассказал, что решить конфликт Киев не сможет без общения с ЛНР и ДНР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что ситуация на Украине будет оставаться острой и напряженной без диалога Киева с Донбассом. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Пока наши киевские партнеры не придут к выводу о том, что диалог с Донбассом - это единственный путь к разрешению конфликта на Украине, конечно, ситуация, будет оставаться такой, какая она есть. Василий Неебензя, постпред РФ при ООН

Эксперт напомнил журналистам, что для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Киев должен выполнить полный комплекс мер по Минским соглашениям. Только после этого вопрос можно будет закрыть. По словам Небензи, сейчас мир очень далек от этого. Однако "не по нашей вине, не по нашему желанию". Дипломат уточнил, что Россия везде говорит о том, что без решения этого вопроса конфликт урегулировать не получится.

Небензя: Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины.

Фото и видео: YouTube / Россия-24