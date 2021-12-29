Небензя: Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины

Постпред РФ при ООН рассказал об обстановке на Донбассе.

Постоянный представитель России при международных организациях Василий Небензя заявил, что Москва не говорила о злонамеренных планах против Украины. Такой информацией дипломат поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт подчеркнул, что западные партнеры России нарушают Минские соглашения, а также накачивают Украину вооружением даже не оборонительного, а наступательного и летального типов. Также сейчас на линии разграничения Донбасса фиксируется значительное скопление украинских военнослужащих.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24

