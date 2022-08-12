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Небензя: Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях

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Постпред РФ в ООН призвал не путать тактику России и ВСУ.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия не использует ядерные инфраструктурные объекты на Украине в военных целях. Соответствующей информацией дипломат поделился в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Женеве. Такой комментарий дипломат дал в связи с призывами коллективного Запада демилитаризовать территорию ЗАЭС. По словам эксперта, сейчас генеральный секретариат ООН находится не в состоянии дать трезвую оценку ситуации в регионе. К такому выводу МИД пришел из-за заявлений Антониу Гутерриша о том, что станция может стать базой для нанесения атак.

Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации.  Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика ВСУ.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат напомнил иностранцам о том, что Вооруженные силы Украины в нарушение норм международного гуманитарного права размещают свои боевые позиции около гражданских объектов, а также прикрываются мирными жителями как живым щитом.

Небензя: Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: василий небензя, запорожская аэс, оон, сб оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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