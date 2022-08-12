Небензя: Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях

Постпред РФ в ООН призвал не путать тактику России и ВСУ.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия не использует ядерные инфраструктурные объекты на Украине в военных целях. Соответствующей информацией дипломат поделился в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Женеве. Такой комментарий дипломат дал в связи с призывами коллективного Запада демилитаризовать территорию ЗАЭС. По словам эксперта, сейчас генеральный секретариат ООН находится не в состоянии дать трезвую оценку ситуации в регионе. К такому выводу МИД пришел из-за заявлений Антониу Гутерриша о том, что станция может стать базой для нанесения атак.

Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика ВСУ. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат напомнил иностранцам о том, что Вооруженные силы Украины в нарушение норм международного гуманитарного права размещают свои боевые позиции около гражданских объектов, а также прикрываются мирными жителями как живым щитом.

Небензя: Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

