Постпред РФ при ООН рассказал о проблемах с отправкой груза заказчикам по вине Киева и Запада.

Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном. Соответствующее заявление российский постоянный представитель сделал на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат прокомментировал вопрос с обеспечением экспорта местной сельскохозяйственной продукции. Он призвал Киев разминировать свои прибрежные акватории и порты.

Много спекуляций на тему вывоза зерна, европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат добавил, что российская сторона готова обсуждать вопрос относительно транспортировки зерна, но при этом остаются негативные условия для реализации этой деятельности. По словам Небензи, украинские военные не только установили мины в морских портах, но также и затопила суда ради "безопасности".

Небензя уверен, что в США Джулиану Ассанжу уготовано пожизненное заключение.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций