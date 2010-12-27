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Не доброе утро: В Петербурге произошло смертельное ДТП
Сегодня, 11:25
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Shdaria
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Не доброе утро: В Петербурге произошло смертельное ДТП

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Утром в Петербурге на КАДе произошла страшная авария. Три грузовика столкнулись, один из водителей скончался на месте.

В Санкт-Петербурге утром 11 ноября на внутреннем кольце КАД столкнулись три грузовика. Авария повлекла за собой жуткие последствия: один из водителей скончался на месте происшествия.

К настоящему времени стало известно, что авария произошла на 35-м километре внутреннего кольца КАД, водитель Газели не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN. Установлено, что 36-летний мужчина погиб на месте, об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По словам очевидцев на дороге лежит не накрытое тело погибшего, сотрудники полиции находятся на месте случившегося. Также они сообщили, что в правом ряду собирается небольшая пробка. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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