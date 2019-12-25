Врач объяснил, что не стоит бояться повторного переноса болезни.

Названо условие повторного заболевания коронавирусом. Информацией с журналистами "Вечерней Москвы" поделился иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, вторичное инфицирование COVID-19 практически невозможно. Однако такие случаи можно встретить во врачебной практике.

Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов...По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным Владимир Болибок, иммунолог

Медик посоветовал россиянам не бояться повторного заражения коронавирусом при отсутствии других проблем со здоровьем. Он добавил, что при повторном контакте с инфекцией срабатывает защитная система организма, которая не дает человеку заболеть еще раз. Контакт с зараженным во второй раз после перенесенной инфекции может улучшить иммунитет, но при этом человек на какое-то время может стать бессимптомным переносчиком.

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