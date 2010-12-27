Названы три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт считает, что новое правительство может лишиться законной власти уже в следующем году.

Названы три нарушенных обещания Владимира Зеленского. Об этом сообщил Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne. Руководитель "Национальной стратегии развития" объяснил ошибки главы Украины.

Дмитрий Спивак рассказал, что лидер страны так и не начал сажать коррупционеров. Во-вторых, он не воплотил в реальность принцип "единого закона для всех". В-третьих, политик не добился возвращения граждан Украины из эмиграции. По мнению эксперта, эти ошибки могут стоить Зеленскому роспуском парламента и правительства.

Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце добавил спикер

Верховную Раду могут "разогнать" ближе к лету 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский назвал создателями первого спутника и вертолета украинцев.

Фото: Pixabay.com

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