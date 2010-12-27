Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

Самое высокое предложение оценивается в 300 тысяч рублей.

Уровень средней предполагаемой заработной платы в Петербурге в начале лета составил около 45 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики портала HeadHunter. Также они определили самые высокооплачиваемые вакансии в городе на Неве.

В июне 2019 зарплату в 300 тысяч в Петербурге работодатели готовы предложить ведущему системному архитектору, аккаунт-директору и ведущему iOS разработчику.

Около 250 тысяч рублей могут заработать главный агроном сельскохозяйственного проекта, директор департамента развития в автомобильном бизнесе и ведущий инженер по видеостримингу.

Около трети работодателей (29%) ищут специалистов в разделе "продажи". Также 16% вакансий составляют эксперты в области "IT, Интернета и телекома", а 11% нуждаются в работниках по профилю "производство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в июне петербуржцы стали меньше искать работу.

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