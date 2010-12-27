  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге
Сегодня, 13:28
211
nadezhda_sib

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

0 0

Самое высокое предложение оценивается в 300 тысяч рублей.

Уровень средней предполагаемой заработной платы в Петербурге в начале лета составил около 45 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики портала HeadHunter. Также они определили самые высокооплачиваемые вакансии в городе на Неве. 

В июне 2019 зарплату в 300 тысяч в Петербурге работодатели готовы предложить ведущему системному архитектору, аккаунт-директору и ведущему iOS разработчику.

Около 250 тысяч рублей могут заработать главный агроном сельскохозяйственного проекта, директор департамента развития в автомобильном бизнесе и ведущий инженер по видеостримингу. 

Около трети работодателей (29%) ищут специалистов в разделе "продажи". Также 16% вакансий составляют эксперты в области "IT, Интернета и телекома", а 11% нуждаются в работниках по профилю "производство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в июне петербуржцы стали меньше искать работу

Фото: pixabay.com

Теги: вакансия, зарплата, работа, работодатель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Ильинский Антон
Сегодня 14:12

Утопаешь в информационном шуме и слепо доверяешь всему, что пишут СМИ? 
А ведь им платят за манипуляции твоим сознанием. И платят немало.
Тренируй критическое мышление.
Подписывайся на канал https://t.me/findduck и читай самые актуальные новости Петербурга в авторской обработке. Каждый день среди реальный новостей публикуется одна "утка". А ты сможешь ее опознать? КРЯ!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии