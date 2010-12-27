Названы самые комфортные для жизни города России

В ТОП-3 вошли Краснодар, Сургут и Петербург.

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России. Первое место в списке занял Краснодар, который активно развивается в последние 10-15 лет. В регионе отмечен благоприятный климат, а также большое количество доступного по стоимости жилья. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на исследование "Урбаники".

На второй позиции благодаря большим ЗП и высоким уровнем жизни расположился Сургут. Третье место отдано Петербургу с низкими расходами на ЖКХ и неплохой экологической обстановкой. Однако там отмечено неблагоприятное соотношение ЗП со стоимостью жилплощали. Москва занимает 52-е место в рейтинге. Завершают рейтинг Бийск и Уссурийск.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

