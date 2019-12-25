Названы победители городской премии "Признание и Влияние" 2020 года

В финал прошли десять лучших компаний и брендов Петербурга, выбранных в ходе голосования.

В Петербурге назвали победителей ежегодной премии "Признание и Влияние". Десять финалистов получили свои награды на Новой сцене Александринского театра. Это лучшие городские компании и бренды, которых выбрали читатели "Фонтанки" в ходе голосования.

Проголосовать за лучшие предприятия, компании и проекты города можно было на сайте премии с сентября. За это время в каждой из десяти номинаций были определены финалисты. Они получили золотого грифона и признание всего Петербурга.

Лучшим бизнес-центром и коворкином города признали Молодежное пространство "ПРОСТО". В номинации "Лучшее арт-пространство Санкт-Петербурга" победил остров Новая Голландия. "Лучшим работодателем Петербурга- 2020" назвали компанию "Газпром нефть". Награду в номинации "Лучший бар и ресторан Санкт-Петербурга" получила сеть ресторанов "Евразия". С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте премии.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошли рейды по ресторанам, которые просили о смягчении ограничений.

Фото: fontanka.ru