Названы основные темы обращения Путина к нации

Дмитрий Песков рассказал, о чем будет говорить президент РФ.

Названы основные темы обращения Владимира Путина к нации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, в рамках телеобращения к гражданам РФ Путин затронет вопросы, касающиеся борьбы медиков с пандемией коронавируса, а также экономическую повестку.

Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства расскажет о "нас с вами в целом" и затронет широкий круг вопросов. Увидеть обращение президента РФ можно будет во вторник около 15 часов дня по московскому времени.

ВЦИОМ: россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации.