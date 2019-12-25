Названы новые симптомы коронавируса. Об этом заявили представители Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) со ссылкой на доклад британских ученых. Специалисты уточнили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут сказать медика о заражении пациента COVID-19. Эксперты уточнили, что признаки инфекции могут проявляться по-разному в зависимости от возраста больного и особенностей его организма.
В Минздраве Великобритании приняли решение не вносить новые симптомы в список индикаторов коронавируса. Чиновники считают, что это перегрузит центры тестирования на наличие инфекции. На данный момент Лондон считает официально признанными симптомами заражения высокую температуру, продолжительный кашель, потерю обоняния.
С начала пандемии в Британии заразились коронавирусом свыше 570 тысяч пациентов. От инфекции погибли более 42 тысяч человек.
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Фото: Pixabay.com
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