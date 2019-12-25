Британские ученые считают, что инфекцию можно определить по трем новым признакам.

Названы новые симптомы коронавируса. Об этом заявили представители Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) со ссылкой на доклад британских ученых. Специалисты уточнили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут сказать медика о заражении пациента COVID-19. Эксперты уточнили, что признаки инфекции могут проявляться по-разному в зависимости от возраста больного и особенностей его организма.

В Минздраве Великобритании приняли решение не вносить новые симптомы в список индикаторов коронавируса. Чиновники считают, что это перегрузит центры тестирования на наличие инфекции. На данный момент Лондон считает официально признанными симптомами заражения высокую температуру, продолжительный кашель, потерю обоняния.

С начала пандемии в Британии заразились коронавирусом свыше 570 тысяч пациентов. От инфекции погибли более 42 тысяч человек.

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