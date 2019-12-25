Названы новые регионы с летальными случаями коронавируса за 25 апреля

Всего за истекшие сутки в России скончалось 66 пациентов в 18 регионах.

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно, что за минувшие сутки от коронавируса в России умерли 66 пациентов в 18 регионах страны. Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, так общее число погибших достигло 681 человека.

Общая статистика по регионам с летальными исходами от коронавируса выглядит так:

Москва – 41 Московская область – 3 Санкт-Петербург – 3 Краснодарский край – 2 Республика Чувашия – 2 Волгоградская область – 2 Саратовская область – 2 Пензенская область – 1 Воронежская область – 1 Тульс кая область – 1 Курская область – 1 Астраханская область – 1 Тюменская область – 1 Костромская область – 1 Республика Хакасия – 1 Тамбовская область – 1 Алтайский край – 1 Омская область – 1

Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 25 апреля сообщается о 5966 новых случаях в 83 регионах страны.

Отмечается, что в числе случаев заболеваний было выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 случаев, что составляет 48,9%. Днем 25 апреля стало известно, что в России всего с начала эпидемии зафиксировано 74588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф