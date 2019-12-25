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Названы новые регионы с летальными случаями коронавируса за 25 апреля
Сегодня, 13:31
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fvbykov

Названы новые регионы с летальными случаями коронавируса за 25 апреля

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Всего за истекшие сутки в России скончалось 66 пациентов в 18 регионах.

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно, что за минувшие сутки от коронавируса в России умерли 66 пациентов в 18 регионах страны. Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, так общее число погибших достигло 681 человека.

Общая статистика по регионам с летальными исходами от коронавируса выглядит так: 

  1. Москва – 41
  2. Московская область – 3
  3. Санкт-Петербург – 3
  4. Краснодарский край – 2
  5. Республика Чувашия – 2
  6. Волгоградская область – 2
  7. Саратовская область – 2
  8. Пензенская область – 1
  9. Воронежская область – 1
  10. Тульс кая область – 1
  11. Курская область – 1
  12. Астраханская область – 1
  13. Тюменская область – 1
  14. Костромская область – 1
  15. Республика Хакасия – 1
  16. Тамбовская область – 1
  17. Алтайский край – 1
  18. Омская область – 1

Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 25 апреля сообщается о 5966 новых случаях в 83 регионах страны

Отмечается, что в числе случаев заболеваний было выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 случаев, что составляет 48,9%. Днем 25 апреля стало известно, что в России всего с начала эпидемии зафиксировано 74588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, россия, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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