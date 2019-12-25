Названы новые регионы с летальными случаями коронавируса за 25 апреля

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно, что за минувшие сутки от коронавируса в России умерли 66 пациентов в 18 регионах страны. Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, так общее число погибших достигло 681 человека.
Общая статистика по регионам с летальными исходами от коронавируса выглядит так:
- Москва – 41
- Московская область – 3
- Санкт-Петербург – 3
- Краснодарский край – 2
- Республика Чувашия – 2
- Волгоградская область – 2
- Саратовская область – 2
- Пензенская область – 1
- Воронежская область – 1
- Тульс кая область – 1
- Курская область – 1
- Астраханская область – 1
- Тюменская область – 1
- Костромская область – 1
- Республика Хакасия – 1
- Тамбовская область – 1
- Алтайский край – 1
- Омская область – 1
Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 25 апреля сообщается о 5966 новых случаях в 83 регионах страны.
Отмечается, что в числе случаев заболеваний было выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 случаев, что составляет 48,9%. Днем 25 апреля стало известно, что в России всего с начала эпидемии зафиксировано 74588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека.
Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф
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