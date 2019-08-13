Названы самые востребованные профессии в России

Данные представлены за 2019 год.

Специалисты ВНИИ труда Министерства труда назвали самые востребованные профессии в России. Данные представлены за 2019 год. Об этом пишут "РИА Новости".

Лидируют в списке продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. В первую десятку также попали специалисты по социальной работе и закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

В ходе исследования изучался спрос на работников конкретных профессий, потребность компаний в тех или иных специалистах.

В опросе принимали участие 26,9 тысячи организаций из всех регионов России. В перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4 % из них отсутствуют в специальном справочнике. Во время обработки данных было принято решение исключить из итогового списка 181 профессию.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе в Петербурге.

Видео: YouTube / наше, Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова