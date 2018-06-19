Названы главные угрозы для накоплений россиян

Финансист посоветовал вложить сбережения в облигации.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист в беседе с агентством "Прайм" заявил, что валютным и рублевым накоплениям россиян в 2021 году может угрожать инфляция.

Финансист посоветовал по этой причине вложить сбережения в облигации. Это могут быть короткие облигации ОФЗ с доходностью 6,5% или паевые фонды.

По его словам, ужесточение риторики со стороны американской Федеральной резервной системы (ФРС) также является угрозой для накоплений. Жорнист отметил, "накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса" ФРС может изменить свою политику. Не стоит исключать и введение новых санкций, а также глобального кризиса.

Ранее мы писали, что правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

Фото: pixabay