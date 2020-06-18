Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова.

Суд может присудить взыскание материального ущерба в размере не более 3 млн рублей.

Адвокат Александр Мельцев назвал возможную сумму компенсации семье Сергея Захарова от заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Мельцев уверен, что названная ранее компенсация "экстраординарна". Речь идёт о 100 млн рублей. Он пояснил, что даже при наличии иждивенцев у погибшего, его семья не получила бы больше 3 млн рублей. Однако, сумма добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. Другое дело, что семья погибшего отказалась от помощи Михаила Ефремова.

Напомним, что актёр Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского. Выяснилось, что в момент происшествия, заслуженный артист находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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Видео: Youtube / GrazhdaninPoet