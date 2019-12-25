Первое место отдано хайтек-инсталляции в Вильнюсе.

Названа самая красивая рождественская елка Европы. Об этом рассказали журналисты из" ЕвроПульса" со ссылкой на рейтинг, составленный туристической организацией European Best Destinations. Лидерство в текущем году заняла ель в стиле хайтек, установленная в Вильнюсе. Данная инсталляция подходит для празднования в условиях распространения коронавируса.

В центре столицы Литвы установлена ель в высоту 24 метра. Ее хорошо видно на расстоянии. Дерево не украшено елочными игрушками, чтобы избежать контакта с лишнего инфекцией. Каркас ели создан из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками. Эти ветки были собраны в лесах, но живые деревья не пострадали. Желающие также могут попасть внутрь самой инсталляции.

На втором месте находится елка, расположенная во французском Страсбурге. На третьей позиции - ель из Праги.

В Смольном рассказали, как в этом году украсят елку на Дворцовой площади.