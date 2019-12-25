Михаил Игнатьев скончался в возрасте 58 лет.

Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом ТАСС рассказала заместитель главного врача НМИ центра имени Алмазова в Петербурге Раиса Конашкова. Специалист объяснила, что чиновник скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Трагедия произошла вечером 18 июня. На момент смерти Игнатьеву было 58 лет.

Напомним, что чиновник в 2019 году не раз обращался за медицинской помощью. В феврале 2020 года он оказался в тяжелом состоянии.

После обширного инфаркта у него сформировалась тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов Раиса Конашкова, заместитель главного врача НМИ центра имени Алмазова

Врач добавила, что состояние пациента также ухудшилось после того, как у него диагностировали двустороннюю пневмонию. В последний раз Игнатьев находился в медицинском центре в Петербурге в мае текущего года.

Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку.

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